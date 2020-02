Coronavirus: Coro Lirico Marchigiano rinvia audizioni

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - Il Coro Lirico Marchigiano 'V.

Bellini' ha deciso di rinviare a data da destinarsi le audizione conoscitive per reclutare nuovi artisti, che erano in programma a d Ancona il 29 febbraio e primo marzo. Una scelta, informa la pagina Facebook del Coro, presa in considerazione della "situazione delicata venutasi a creare con la diffusione del Coronavirus, per ragioni di prudenza e senso di responsabilità".