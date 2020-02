Coronavirus: annullato Salone Studente a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 24 FEB - A causa dell'emergenza Coronavirus è stato annullato il Salone dello Studente Campus Orienta, previsto il 26 e 27 febbraio, che avrebbe portato circa 5.000 studenti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Lo hanno deciso Campus Orienta e Class Editori, "in considerazione della gravità dell'emergenza COVID-19, confermata dai recenti provvedimenti delle Autorità pubbliche ed in particolare il Miur, che hanno previsto la chiusura delle strutture scolastiche". Il Salone dello Studente di Pesaro, "con i suoi oltre 35 espositori, atenei del territorio, nazionali e internazionali, tradizionali e telematiche, e oltre 30 tra presentazioni, workshop e seminari dedicati alle prospettive di studio e professionali e incontri con gli psicologi dell'orientamento, sarà organizzato non appena le condizioni lo permetteranno".(ANSA).