Castelsantangelo,campagna ascolto attivo

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 24 FEB - Prenderà il via sabato 7 marzo a Castelsantangelo sul Nera la "Campagna di ascolto attivo" inerente l'attività di pianificazione attuativa, connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016. In totale saranno 9 le perimetrazioni, comprese le frazioni, su cui sarà svolto il lavoro. "Si punta su un modello interdisciplinare per la ricostruzione post-sisma fortemente integrato e attento al coinvolgimento della popolazione durante tutte le fasi di stesura del progetto" dice il sindaco Mauro Falcucci che invita i cittadini ad essere "attori attivi della ricostruzione del loro territorio". All'appuntamento saranno presenti anche i professionisti degli studi che si occuperanno del progetto finale tra cui quello dall'archistar Stefano Boeri. Prevista una una serie di incontri con associazioni, residenti, non residenti, enti locali, ordini professionali, enti, associazioni, esperti locali e stakeholders.