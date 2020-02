Biglietto unico per Rete museale città di Lotto nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - A un anno dalla chiusura dalla grande mostra di Macerata 'Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche', gli otto Comuni delle Marche che conservano 25 opere del grande artista rinascimentale (1480-1557) rilanciano l'eredità culturale del pittore dando vita ad incontri con studiosi, visite guidate a biglietto unico (10 euro), laboratori, corsi e gadget. Il progetto biennale fa seguito alla creazione sostenuta dalla Regione Marche della Rete museale delle città Lottesche, comprendente Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino, che insieme intendono valorizzare le opere di Lotto e approfondirne l'apporto alla storia dell'arte, spesso sottovalutato a causa del carattere schivo del pittore veneto, oscurato da giganteschi contemporanei come Tiziano. Il calendario delle iniziative prevede fino ad ottobre conferenze con illustri studiosi del Rinascimento, tra curiosità e nuove scoperte, visite guidate a tema. In programma anche un convegno di formazione per insegnanti. (ANSA).