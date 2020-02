Manuale di italiano ambientato a Pesaro

Arriva un manuale per l'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri e ambientato a Pesaro. Si tratta di Vitaly, realizzato da Edizioni Danté, in collaborazione con l'assessorato alla Bellezza del Comune. E' il primo libro del nuovo marchio editoriale di Nina Edizioni, casa editrice pesarese che da dieci anni lavora nella produzione didattica dell'insegnamento della lingua italiana per stranieri. I protagonisti sono cinque ragazzi provenienti da città gemellate, che coltivano interessi legati alle eccellenze pesaresi: ambiente, musica, cinema, arte, food. Secondo il sindaco Matteo Ricci "presentare Pesaro attraverso l'insegnamento della lingua italiana ha un significato particolare per una città che punta ad avere una dimensione sempre più internazionale. Vogliamo accogliere tanti stranieri per turismo, cultura e studio della musica. Anche così rafforziamo l'immagine internazionale della città". Nel libro "ritroviamo tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni, compresa la tartaruga Luciana".