Pick up contro camion in sosta, morto

Un 65enne è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). L'uomo, un piccolo imprenditore della zona, era alla guida di un pick up quando, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un camion parcheggiato a bordo strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Indagano i carabinieri.