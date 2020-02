Musicultura: al via audizioni live

(ANSA) - Prendono il via domani al teatro Lauro Rossi di Macerata le audizioni live della XXXI edizione di Musicultura. L'appuntamento vedrà anche l'amichevole, speciale partecipazione de La rappresentante di lista. In programma 11 serate (20, 21, 22 e 23 febbraio; 27, 28, 29 febbraio e 1 marzo; 5, 6 e 7 marzo) dedicate all'ascolto delle canzoni dei 53 artisti, tra band e solisti, selezionati sui 760 iscritti al concorso. L'ingresso è gratuito, chi non potrà essere presente in teatro potrà comunque seguire gli spettacoli via streaming sul profilo Facebook di Musicultura. Oltre a La rappresentante di lista, band fondata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, già tra i finalisti di Musicultura 2014, altri ospiti sono attesi sul palcoscenico di Musicultura: Lucio Corsi (21 febbraio), anch'egli già tra gli otto vincitori di Musicultura nel 2017, Cristina Donà (27 febbraio) e Beatrice Antolini (5 marzo).