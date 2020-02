Marche, sistema informatizzato cibi

Nelle Marche è stata avviata una nuova modalità di gestione per l'erogazione degli alimenti senza glutine, che saranno distribuiti in modo veloce, economico, informatizzato. Le persone affette da celiachia potranno acquistare prodotti specifici nelle farmacie e negli esercizi commerciali, mostrando la tessera sanitaria e il codice di autorizzazione. Il sistema informatico registra in tempo reale la dispensazione e scala l'importo dalla disponibilità mensile di ogni utente. Il sistema di controllo è più agevole in quanto l'importo disponibile per ogni paziente è quello autorizzato dall'Asur (in base ad un delibera di giunta regionale che recepisce la normativa nazionale e non può essere superato. I prodotti erogabili sono quelli dispensabili in quanto presenti sulla lista del Ministero della Salute, rivalutati e aggiornati periodicamente secondo i fabbisogni energetici con un limite massimo di spesa mensile. Superata quindi la modalità con la ricetta rossa.