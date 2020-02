Campionati cucina Italia, argento Marche

"Il team cuochi Marche ha vinto la medaglia d'argento ai Campionati della cucina italiana 2020, categoria senior a Rimini nell'ambito di "Beer&Food Attraction": oltre 1.500 cuochi, dall'Italia e dall'estero, sul palco dei concorsi - singoli e squadre - per la cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica, in quattro giorni di gare. La squadra delle Marche era composta da Massimiliano Mandozzi (team manager), Gianmarco Di Girolami, Daniel Orso, Alessandro Campetella, Alberto Grilli, Giacomo Santini, Stefano Berardinelli, Mattia Orianda.

La squadra ha stupito la giuria e sbaragliato la concorrenza con piatti legati alla tradizione, rivisitati all'insegna dell'innovazione: dalla "Ricciola fra Adriatico e Sibillini" al "The passion chocolate". Congratulazioni dalla vicepresidente Anna Casini, assessore all'Alimentazione: "È un grande risultato, una conferma, dell'ottimo lavoro che i cuochi marchigiani stanno svolgendo per promuovere tradizione e cultura enogastronomica marchigiana".