Attila e Don Pasquale alle Muse nel 2020

(ANSA) - La Stagione Lirica 2020 di Ancona a cura della Fondazione Teatro delle Muse presenta due nuove produzioni: Attila di Giuseppe Verdi e Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Il titolo verdiano, che andrà in scena venerdì 18 settembre, con replica domenica 20 settembre, torna sul palcoscenico delle Muse dopo 145 anni, dall'ultima sua rappresentazione nel 1875. Assente dalle scene marchigiane dal 1996, Attila ha dimostrato negli ultimi anni di catturare il favore del pubblico in diversi teatri italiani. Don Pasquale, una delle opere più care al grande pubblico, andrà in scena, con un nuovo allestimento, al Teatro delle Muse venerdì 9 ottobre con replica domenica 11 ottobre. Attila sarà diretto da Marco Guidarini, regia di Mariano Bauduin, allestimento di Lucio Diana. Per Don Pasquale, diretto da Sebastiano Rolli, torna il team creativo della Traviata del 2019: la regista Stefania Panighini, lo scenografo Andrea De Micheli e la costumista di Veronica Pattuelli.