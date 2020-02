Macchini lancia manifesto Radical grezzo

(ANSA) - Diventare da "radical chic, tutta fuffa", a "radical grezzo, autentico spirito marchigiano", anche attraverso un test d'idoneità. E' quanto si propone di fare lo spassoso volumetto (157 pagine) dello show man e comico fermano Piero Massimo Macchini che, con lo pseudonimo di Piero 'Marximo' Macchini, accompagnato da un'immagine che lo vede nelle vesti di Carlo Marx, ha lanciato in caratteri cirillici il suo manifesto elettorale "Radical Grezzo", che presenterà in 15 comuni delle Marche fino al 5 giugno.

Affiancato dall'assessore regionale alla Cultura della Regione Moreno Pieroni, che ha annunciato di voler portare il libro al Salone di Torino, l'attore 40enne ha illustrato ad Ancona il suo fitto e 'rivoluzionario' programma di riforme che "farà tremare tutti gli altri candidati" frutto, ha specificato, di un attento "studio sui classici greci tra cui Clitoride". In merito alle pari opportunità, si proclama che "le donne sono uomini come gli altri".