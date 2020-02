Mogol, di Lucio Battisti ce n'è soltanto uno

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 15 FEB - "Di Lucio Battisti ce n'è soltanto uno, come c'è sempre solo uno di ogni grande artista". Risponde così Giulio Rapetti, in arte Mogol, alla domanda dell'ANSA se vede in giro qualcuno al pari di Battisti.

Mogol ha partecipato oggi a Camerino alla presentazione del nuovo bando di formazione, "Musica per il lavoro" della Regione Marche, la cui prima edizione era andata al suo Cet. "La musica attuale - osserva - propone cose buone e altre meno, il rap ha tolto la melodia, ma il trap l'ha in parte rimessa, però le canzoni di oggi non hanno più un successo capace di durare negli anni". Parlando dell'ultimo festival di Sanremo, Mogol confessa di non "essere riuscito a seguirlo fino a tarda sera, ma ho avuto modo di ascoltare dei brani interessanti, anche se mi pare che questa edizione sia stata più ricca nel varierà". Tra gli artisti musicali che oggi preferisce cita Simone Cristicchi, mentre 'Anche per te' è uno dei suoi testi a cui dice di essere più legato. (ANSA).