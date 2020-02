Tir tocca cavi tensione,autista liberato

(ANSA) - I vigili del fuoco sono intervenuti a Recanati, in località Costa dei Ricchi, per un autoarticolato che con il ribaltabile alzato era andato a toccare i cavi di alta tensione da 30mila volt. L'autista era rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo: sul posto, congiuntamente ai tecnici dell'Astea, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i cavi, togliendo tensione e successivamente hanno liberato dalla cabina il conducente per poi spostare il mezzo in zona sicura.