Auto fuori strada in scarpata a Force

(ANSA) - Un 63enne alla guida di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, precipitando in una scarpata per circa 30 metri. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in territorio di Force sui Sibillini nell'Ascolano. L'uomo, rimasto cosciente dopo l'incidente, ha dato lui stesso l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno recuperato: ci sono volute ben tre ore per recuperare e mettere in salvo l'automobilista. I vigili del fuoco si sono calati nel punto dove la vettura ha arrestato la sua caduta. Una volta recuperato il 63enne, lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. L'uomo è sottoposto ad accertamenti ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.