Monitoraggio faglie Ussita entro agosto

(ANSA) - "I risultati del monitoraggio sulle faglie individuate nella zona di Frontignano li avremo solo il prossimo primo settembre, dato che le verifiche saranno completate entro il 31 agosto": a dirlo all'ANSA è Giuseppe Fraticelli, il commissario prefettizio del Comune di Ussita,uno dei paesi del Maceratese più martoriati dal sisma. Fino a quel momento, nell'area interessata dagli accertamenti geologici, ogni attività legata alla ricostruzione post terremoto sarà sospesa: "i sondaggi - spiega Fraticelli - ci dovranno consegnare un quadro certo sulle due faglie ritenute, come si dice con linguaggio tecnico, attive e capaci".

Il commissario ricorda che partendo "dal punto presunto di faglia, per un raggio di 200 metri, non è possibile dare vita ad alcuna edificabilità, ma al momento è prematuro immaginare cosa potrà essere ricostruito o non ricostruito in quella zona, anche perché il monitoraggio potrebbe, come ci auguriamo, consegnarci un quadro tale che il raggio dei 200 metri venga ridotto".