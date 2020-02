Salta conduttura Ancona: punti prelievo Viva Servizi

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - Una squadra di pronto intervento di VIva Servizi è al lavoro dalle 3 per per riparare il guasto e sostituire il tratto di tubazione. Al momento il servizio idrico è sospeso in gran parte della città e, vista la complessità dell'intervento non è possibile prevedere tempistiche certe per il ripristino. Lo rende noto l'azienda. Sono stati installati dei punti di prelievo acqua in piazza Cavour (inizio Corso) e presso il Viale (zona Passetto). Viva Servizi ha inoltre da subito garantito la fornitura d'acqua presso l'ospedale Salesi.(ANSA).