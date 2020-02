Conad, tavolo Regione azienda-sindacati

(ANSA) - Primo tavolo regionale ad Ancona sull'acquisizione del gruppo Auchan-Sma-Simply da parte di Conad, nella sede regionale di Palazzo Leopardi. Al confronto tra proprietà e sindacati ha partecipato l'assessore al Lavoro, Formazione e Istruzione Loretta Bravi. Assente per un'indisposizione improvvisa il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. Tre sono gli "strumenti prospettati dalla proprietà per evitare i licenziamenti: incentivi alla mobilità volontaria, cassa integrazione per i periodi relativi alla ristrutturazione e ricollocamento occupazionale nella rete commerciale e attraverso le politiche attive delle istituzioni". Nelle Marche i punti vendita acquisiti da Conad sono 29: 11 rientrano nel perimetro Conad. I restanti otto di medie o piccole dimensioni (221 dipendenti) saranno ceduti a terzi. Sono in corso contatti e interessamenti: l'azienda conta di chiudere le trattative entro maggio o giugno.

Durante l'incontro sit-in dei lavoratori con bandiere e striscioni davanti alla Regione.