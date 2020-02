Porti, ad Ancona 5.998 occupati imprese

Crescono gli occupati nel porto di Ancona che, tra il 2017 e il 2018, sono passati da 5.903 a 5.998 (+95; +1,6%); se si considerano anche 530 addetti nelle pubbliche amministrazioni con competenza esclusiva in ambito portuale, gli occupati complessivi sono 6.528. I dati emergono dalla ricerca "Analisi d'impatto occupazionale del sistema portuale del Mare Adriatico centrale", curata dalle società "Questlab" e "Quantitas" di Venezia commissionate dall'Adsp del Mare Adriatico Centrale guidata da Rodolfo Giampieri. Il totale di occupati nel privato nei porti di competenza dell'Authority (Ancona, Pesaro, San Benedetto, Ortona, Pescara) è di 8.066 (+1,9%; 7.912 nel 2017), 9.016 se sommati a quelli pubblici. In crescita in particolare ad Ancona i lavoratori in attività commerciali (servizi passeggeri e navi, autotrasporto ecc.; +17,2%); in calo nella pesca (-9,1%). Tra i fini della ricerca, individuare settori in crescita e ambiti in cui indirizzare anche la formazione professionale per i futuri occupati.