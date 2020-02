+8% vendita prodotti etichettati Marche

(ANSA) - ANCONA, 3 FEB - Il cibo che vanta in etichetta la sua marchigianità aumenta le vendite: le vendite dell'agroalimentare che richiama in etichetta la provenienza geografica dalle Marche aumentano il loro valore di oltre l'8% in un anno secondo l'Osservatorio Immagino Nielsen. Lo fa sapere Coldiretti Marche che però aggiunge: il "gap con le altre regioni è ancora molto, nonostante i consumatori prediligano sempre di più conoscere l'origine dei prodotti. Ai primi posti nel carrello della spesa degli italiani - ricorda Coldiretti - ci sono i vini e le carni bianche. Sono tuttavia ancora pochi i prodotti che vestono marchigiano: siamo distanti da regioni più riconoscibili al grande pubblico come Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna ma il segno più indica che la strada è può portare lontani per promuovere il territorio attraverso la tavola e viceversa. Una battaglia per la tracciabilità - aggiunge - che Coldiretti porta avanti da anni in nome della qualità della produzione e della salubrità del cibo".