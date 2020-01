Liquami scaricati in bosco, denunciato

Violazione della norma ambientale. Per tale reato il gestore di una porcilaia situata nelle campagne di Comunanza è stato deferito all'Autorità Giudiziaria dai Carabinieri Forestali della Stazione locale. Grazie all'utilizzo di una fototrappola, i militari sono riusciti a cristallizzare il momento in cui l'allevatore ha scaricato da una cisterna migliaia di litri di liquame suino all'interno di un bosco di Quercia roverella, poco distante dal suo allevamento. Ora l'allevatore rischia la pena dell'arresto, da tre mesi a un anno, o un'ammenda da 2.600 a 26mila euro oltre al pagamento delle spese per bonificare il sito.