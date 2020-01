Nicoletta Grifoni guida Tgr Rai Marche

Alla guida della redazione della Testata Giornalistica Regionale Rai delle Marche ci sarà Nicoletta Grifoni, che succede a Maurizio Blasi, andato in pensione. La nomina del nuovo caporedattore è stata resa nota poco fa. L'insediamento ufficiale avverrà alle 15.00 di martedì 4 febbraio. Lo annuncia il Cdr in una nota. Nicoletta Grifoni - si legge - "ha svolto tutti i ruoli possibili all'interno di una testata giornalistica. Entrata in Rai nel 1988, dopo una lunga militanza nella radio privata, è la prima donna a fare la radiocronaca di una partita nella trasmissione 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Inizia come redattore ordinario, conquistandosi sul campo il titolo di inviato. Si ricordano le tante telecronache in diretta durante la guerra nella ex Jugoslavia, nel 1991. Così come quelle del terremoto del 1997.

Nel 1992 è lei a inventare la rubrica radiofonica tutta dedicata alla pallavolo, 'Pallavolando. Negli ultimi 5 anni è stata vicecaporedattore della Testata Giornalistica Regionale Rai".