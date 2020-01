Lei si prostituisce, lui sta in balcone

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Attende nel balcone di un appartamento del centro di Ancona mentre all'interno dell'abitazione la sua compagna, una ragazza rumena poco più che ventenne, si prostituisce: quando arrivano i clienti, di comune accordo con il compagno italiano, lo chiude fuori dalla porta finestra della cucina per garantire la privacy, poi lo fa rientrare alla fine della prestazione. Lo hanno scoperto i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, Sezione Antiprostituzione dopo ore di appostamento e di osservazione. I servizi di appostamento si sono svolti in un cortile limitrofo all'abitazione. Ulteriori indagini hanno permesso di individuare il numero di telefono collegato all'appartamento. Un agente, spacciatosi per cliente, è riuscito ad entrare in casa e, subito dopo essersi qualificato, ha permesso l'accesso agli altri poliziotti. L'uomo, un 40enne locatario dell'appartamento, era d'accordo sul modus operandi: per questo è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione.