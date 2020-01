Regionali: Meloni, accordi centrodestra non vanno ridiscussi

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Per la Puglia abbiamo già il candidato e fatto un accordo sulle altre Regioni che vanno al voto. Nell'ambito di queste trattative, abbiamo Puglia e Marche, abbiamo fatto i nomi di Fitto e Acquaroli e altri nomi per altre regioni esistono. Gli accordi ci sono e non credo si debbano ridiscutere". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, parlando della coalizione di centrodestra e delle prossime sfide regionali. (ANSA).