Ali Marche, congresso il 7 febbraio

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Si terrà il 7 febbraio a Grottammare (Ascoli Piceno) il congresso regionale delle Marche di Ali (Autonomie Locali Italiane), la nuova veste di Legautonomie: il congresso nazionale è previsto il 20 e 21 marzo a Bologna. A Grottammare sarà presente il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani, insieme al presidente nazionale Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Verrà proposto il sindaco di Porto Sant'Elpidio (Fermo) Nazzareno Franchellucci per prendere il posto del presidente uscente Valerio Lucciarini, ex sindaco di Offida e ora direttore nazionale di Ali. "Un'associazione che offre supporto a tutti gli enti locali - hanno detto oggi Lucciarini, il vice Enzo Giancarli e il direttore, fresco di nomina, Emanuele Lodolini, insieme alla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli -, diversa dall'Anci, a cui spetta un ruolo più istituzionale di confronto con il Governo e con l'Europa e con la quale non ci sono sovrapposizioni". Secondo Mancinelli, c'è una fase di rinnovato protagonismo dei Comuni italiani.