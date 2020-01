Travolto mentre attraversa, morto 81enne

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Un anconetano di 81 anni è morto dopo essere stato investito ad Ancona da un furgone, mentre attraversava la strada, nei pressi della rotatoria adiacente alla Galleria del Risorgimento. L'uomo è deceduto sul colpo e il conducente del mezzo che lo ha travolto si è subito fermato dopo l'impatto avvenuto verso le 17.30. Sul posto i sanitari del 118 e della Croce rossa e gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica della tragedia. Dopo l'incidente traffico in tilt nella zona con la strada in direzione centro aperta a singhiozzo per la necessità ancora di liberare la carreggiata.