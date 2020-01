Neonata non 'attende',parto in ambulanza

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Parto lampo per una giovane mamma che ha dato alla luce la sua bimba in ambulanza, parcheggiata sul piazzale del Salesi, con l'aiuto di un'infermiera e un'ostetrica. È successo ieri sera, poco prima delle 22. La donna un'ora prima era a casa, a Polverigi, quando le si sono rotte le acque. Il marito ha chiamato il 118 che ha inviato sul posto l'automedica e una ambulanza della Croce Gialla di Agugliano. Mentre il mezzo sanitario la stava trasportando al Salesi, però, le contrazioni sono aumentate e all'altezza di Torrette la bimba spingeva per uscire. Arrivati davanti all'ingresso del Pronto soccorso del Salesi, sul piazzale interno, la donna ha partorito in ambulanza aiutata da una infermiera e una ostetrica. La bimba pesa tre chili e sta bene.

Anche la mamma gode di ottima salute. Entrambe sono state portate in reparto per tutti i controlli del caso.