Bimba morta incendio,domani madre da gip

(ANSA) - FERMO, 21 GEN - Si terrà domani a Fermo davanti al gip Cesare Marziali l'udienza di convalida del fermo della 38enne bulgara arrestata dai carabinieri per le accuse di incendio doloso e morte come conseguenza di altro reato per la morte della figlia di 6 anni, deceduta a seguito di un incendio notturno divampato in un appartamento a Servigliano (Fermo) l'8 gennaio scorso. La svolta nelle indagini è arrivata ieri, dopo le dimissioni della donna dall'ospedale dov'è stata curata per ustioni e intossicazione: è stata sentita di nuovo e poi fermata dai carabinieri e trasferita nel carcere di Villa Fastiggi (Pesaro). La donna, difesa dall'avv. Gianmarco Sabbioni, aveva raccontato che stava dormendo con le due figlie di 6 e 4 anni (il compagno 38enne non era in casa), che era stata svegliata dall'odore del fumo, che aveva portato fuori la figlia più piccola e che non era riuscita a tornare nell'abitazione per salvare l'altra. Una versione che non ha convinto gli investigatori, in particolare dopo i primi accertamenti tecnici.