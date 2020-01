Spigarelli (Unimc) in programma Horizon

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha nominato Francesca Spigarelli, professoressa di economia applicata all'Università di Macerata, quale referente italiano nella Commissione Europea nello Shadow Strategic Programme Committee. Si tratta di un gruppo di esperti, con un rappresentante per ogni Stato membro, incentrato sul processo di pianificazione strategica per Horizon Europe, il prossimo programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione, e finalizzato, tra gli altri aspetti, alla definizione delle missioni, dei partenariati e alla costituzione dei Comitati di Programma della nuova programmazione della Commissione Europea.

Il gruppo si riunisce periodicamente a Bruxelles. La docente seguirà, in particolare, il filone legato all'allargamento della partecipazione e al potenziamento dell'area della ricerca europea.