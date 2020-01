Sindaco Pesaro, sì fusione Monteciccardo

(ANSA) - PESARO, 18 GEN - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci spinge per la fusione con il piccolo Comune di Monteciccardo (poco più di 1.600 abitanti): domani si svolge il referendum consultivo dalle 7 alle 23. Ieri ha dedicato all'appuntamento referendario la data del suo format "Un sindaco in famiglia", a a cena a casa Salvi, poi la chiusura della campagna al Circolo Arci (gremito), nell'assemblea del comitato a favore. "Il percorso è partito spontaneamente con le firme dei residenti - ha ricordato -. Siamo onorati perché Monteciccardo è un territorio straordinario. Sul lato produttivo, agricolo e culturale". Dallo Stato arriverebbero incentivi pari a due milioni all'anno per dieci anni: "sistemiamo i debiti di Monteciccardo (deficit stimato circa un milione, ndr) e liberiamo un grande piano di investimenti in base alle vostre priorità". Il resto dei contributi statali aiuta a rafforzare il bilancio del Comune di Pesaro. Monteciccardo entrerà nelle rete dei servizi della città più grande, mantenendo autonomia con il Minicipio.