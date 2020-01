Si ferisce gambe con zappatrice, morto

Un 77enne di Cingoli nel Maceratese, Quinto Del Bianco, è morto dissanguato in un incidente sul lavoro. E' successo verso le 12.30 mentre l'uomo stava lavorando un campo con la zappatrice in località S. Maria Del Rango: facendo retromarcia è scivolato sotto il mezzo agricolo che con le lame prima gli ha lacerato una gamba e poi anche l'altra. I famigliari hanno dato subito l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri. Le sue condizioni erano già gravissime per cui l'uomo è morto quasi subito per una emorragia irrefrenabile che lo ha dissanguato.