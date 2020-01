Scuola Umbra, seminario su Pa digitale

(ANSA) - MACERATA, 16 GEN - La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, diretta da Alberto Naticchioni, torna nelle Marche con l'obiettivo di consolidare l'azione formativa rivolta ai pubblici dipendenti che operano nelle regioni del Centro Italia. Il primo intervento formativo del 2020 è in calendario per il 23 gennaio a Macerata, dove si svolgerà il seminario gratuito "Semplificazione amministrativa e trasparenza 4.0: tra digital first, privacy e novità tecnologiche".

L'iniziativa formativa è organizzata dalla Scuola Umbra in collaborazione con la Provincia di Macerata. "La Scuola Umbra - dice l'amministratore unico Naticchioni - consolida la cooperazione con la Provincia di Macerata e con gli altri enti marchigiani: Comune di Matelica, Comune di Ussita, Comune di Mergo, Inrca, Inail Marche, Provincia di Macerata, Assam Marche, Comune di Treia, Comune di Camerino, Arpam, Galleria Nazionale delle Marche, Comune di Ancona".