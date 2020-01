Regionali: Battistoni (Fi), nelle Marche M5s scarica il Pd

(ANSA) - ANCONA, 16 GEN - "Oggi è una giornata da ricordare per le Marche. Il Partito Democratico è stato scaricato dagli alleati di governo". Così in una nota il sen. Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia. "La decisione del Movimento 5 Stelle, di correre da solo, conseguenza del malgoverno della sinistra di questo quarto di secolo, è ascrivibile anche a questa ultima esperienza Ceriscioli, pessima sia nella programmazione della spesa e degli investimenti, che nella gestione delle emergenze" sostiene Battistoni. "Il partito di Grillo ha avuto la furbizia di spostarsi dal sicuro colpo che la sinistra riceverà alle prossime elezioni regionali - seguita -; si è defilato in tempo per non essere travolto dall'unica certezza politica che oggi c'è in Italia: il centrodestra, coalizione che da anni è sempre unita e che riuscirà in primavera a guidare la Regione Marche nelle ambizioni che le competono".(ANSA).