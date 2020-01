A Tolentino un museo di resti preistorici nel campus

(ANSA) - TOLENTINO, 16 GEN - Un museo con i tesori riaffiorati dagli scavi nell'area archeologica preistorica di Tolentino dove è stato individuato un accampamento databile a circa 10-11mila anni fa, la fase antica del Mesolitico, all'interno del nuovo campus scolastico di contrada Pace a Tolentino. A ipotizzare il progetto è stato il sindaco Giuseppe Pezzanesi, nel corso del convegno "Archeologia preistorica a Tolentino. Nuove acquisizioni per lo studio del Mesolitico nelle Marche e in Italia" , a cui hanno partecipato la soprintendente delle Marche Marta Mazza, e vari esperti. Quella di Tolentino è ritenuta tra le più importanti scoperte archeologiche in Europa.

La campagna scavi, ha spiegato il sindaco, non ha bloccato l'iter per il nuovo campus scolastico, dove stanno proseguendo le ispezioni geologiche e le azioni propedeutiche alla stesura del progetto definitivo: la nuova scuola ospiterà i licei classico, scientifico, coreutico, l'istituto tecnico economico Filelfo e l'istituto professionale Frau. (ANSA).