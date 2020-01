Incidenti lavoro: sindacati, non abbassare guardia sicurezza

(ANSA) - ANCONA, 15 GEN - Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Ancona esprimono in una nota "profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita nel cantiere del nuovo Ospedale di Ancona Sud-Inrca nella mattina di mercoledì 15 gennaio". "Dopo Lucca e Milano - segnalano i sindacati - siamo al terzo infortunio mortale nei cantieri da inizio dell'anno e al primo nelle Marche. Da inizio 2020, sono già 18 le morti bianche in Italia, numeri inquietanti che purtroppo seguono i trend occupazionali. Un bollettino che sembra essere quello di una guerra e non quello di un Paese civile che vuole ripartire. Non ci abitueremo mai ad accostare la perdita di una persona al lavoro - aggiungono i sindacati di categoria -: strumento di autonomia, emancipazione e costruzione di una vita piena all'interno della comunità. Oggi per noi è il momento del dolore, da domani bisogna che si ritrovi la giusta attenzione su un tema che è di fondamentale importanza soprattutto in un settore dove il rischio di infortunio grave o morte è tanto elevato".(ANSA).