Casini, contenta e orgogliosa per Soprintendenza Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 GEN - "Sono contenta e orgogliosa perché la mia città, Ascoli Piceno, è stata scelta come sede della Soprintendenza Marche sud, un obiettivo importante raggiunto in maniera corale". Così la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini in un videomessaggio su Facebook. "In molti ci siamo adoperati - spiega -. Ringrazio il ministro Franceschini che io stessa ho contattato". Per la scelta della sede "sono stati applicati criteri oggettivi - conclude -, ma questo non mi rende meno orgogliosa di avere ottenuto questo risultato importante".(ANSA).