50 gr cocaina e lista clienti,arresto Ps

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Cinquanta grammi di cocaina purissima nascosta in camera da letto, ma anche un bilancino e un foglio manoscritto contenente, nomi e conti, che gli inquirenti stanno approfondendo. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, sezione antidroga, a casa di un 34enne residente ad Ancona che è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Il blitz dei poliziotti è scaturito da indagini e appostamenti che avevano portato alla segnalazione alla Prefettura, come assuntore di cocaina, di un addetto di un'autofficina di Ancona in possesso di 5 gr di stupefacente. Da lì la ricerca del fornitore che, secondo le indagini, sarebbe proprio il 34enne arrestato. Dopo averne convalidato l'arresto il giudice ha disposto i domiciliari: verrà processato il 5 febbraio probabilmente con un rito alternativo. La cocaina che aveva in casa sul mercato avrebbe fruttato circa 4mila euro.