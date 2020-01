Rogo in garage vicino casa,spento da Vvf

Un incendio ha causato gravi danni ad un garage, adiacente a un'abitazione unifamiliare, in via Gelsi a Porto Recanati. E' accaduto nella serata di ieri. E' intervenuta con un'autopompa e un'autobotte, la squadra dei vigili del fuoco di Civitanova Marche (sette unità) che ha spento l'incendio e evitato la propagazione delle fiamme alla vicina abitazione. Non si segnalano persone ferite nell'incendio.