Gostoli, positiva riunione Cs ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - "L'incontro è stato positivo e c'è un clima costruttivo: stiamo facendo passi avanti. L'interesse comune di tutte le forze politiche è il bene delle Marche e unirsi attorno a un progetto per migliorare la vita dei marchigiani". Così il segretario regionale Dem Giovanni Gostoli sulla riunione del centrosinistra ad Ancona nella sede del Pd Marche, alla quale per la prima volta hanno partecipato i consiglieri regionali dei Cinquestelle.

"La partecipazione dei consiglieri regionali del M5S al tavolo di centrosinistra è un fatto nuovo. - osserva Gostoli - Da parte loro c'è la volontà politica di un confronto sui temi con il centrosinistra e sono disponibili a portare le proposte programmatiche già definite dall'intero Movimento - prosegue - Siamo stati chiari: aprire fase nuova e non discontinuità. Per noi le parole hanno un senso. Aprire una fase nuova significa partire dalle cose fatte in questi ultimi anni e non disperdere un'esperienza di governo che consideriamo positiva su tante questioni".