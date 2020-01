Mozione per cimitero animali Falconara

"Il Comune di Falconara mantiene l'impegno a realizzare sul suo territorio un cimitero per animali d'affezione, da affidare in gestione a soggetti terzi, come associazioni di volontariato che operano nel settore". Lo fa sapere l'amministrazione comunale: "sarà individuata un'area da adibire a questo scopo dopo che la Regione Marche avrà approvato il nuovo regolamento in materia, in ottemperanza alla legge regionale". "Dispiace che, su questo tema, non sia stato possibile arrivare a un documento condiviso in Consiglio comunale, solo per divergenze sulle modalità di gestione della struttura", commenta l'assessore all'Urbanistica Clemente Rossi che ha però "apprezzato da subito la proposta contenuta nella mozione di Bruno Frapiccini del M5S di individuare un'area da adibire a cimitero per animali e la necessità di soddisfare questa esigenza, che accomuna tanti falconaresi, non può essere messa in secondo piano rispetto alle questioni che riguardano la gestione della struttura".