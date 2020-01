Finte amiche figli derubavano anziane

(ANSA) - ANCONA, 9 GEN - Avvicinavano anziane per le vie del centro di Ancona e riuscivano, millantando amicizie con i loro figli o con altri stratagemmi, ad entrare nelle loro case per derubarle. E' la modalità operativa utilizzata ai danni di almeno quattro ultrasettantenni da due donne pluripregiudicate, di origine rom, arrestate a Bologna dalla Squadra Mobile di Ancona. Gli agenti, guidati dal vice questore Carlo Pinto, hanno eseguito due ordinanze di custodia agli arresti domiciliari emessi dal gip su richiesta del pm Valentina Bavai. Dopo alcune segnalazioni, i poliziotti hanno raccolto elementi da cui emergerebbe in maniera inequivocabile la responsabilità delle due donne, con recidiva infraquinquennale per reati contro il patrimonio, che approfittavano della minorata difesa degli anziani per compiere furti o tentati furti ai loro danni.