Incendi, a fuoco pannelli fotovoltaici

(ANSA) - ANCONA, 6 GEN - I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti in via Strada vecchia del Pinocchio con due squadre, il funzionario reperibile, una autoscala e una autobotte, per l'incendio di pannelli fotovoltaici sopra il tetto di una ditta che produce prodotti farmaceutici. Le squadre sul posto hanno spento l'incendio dei pannelli ed effettuato verifiche all'interno dello stabile.