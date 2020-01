Sindaca Ancona tra protagoniste 2020

C'è anche la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli tra le dieci donne protagoniste del 2020 scelte da "Io Donna" del Corriere della Sera; donne che "fanno la differenza", che "stanno facendo qualcosa di speciale o di normale in modo speciale". Mancinelli, 64 anni, avvocatessa, rieletta nel 2018 per il secondo mandato da prima cittadina, è stata insignita del World Major prize nel 2019 e ha pubblicato da poco il libro "I principi del buon governo" sull'esperienza fatta dal 2013. Con i cittadini, dice a Io Donna, serve "un patto di sincerità, non si promette ciò che non si può mantenere", "assunzione di responsabilità; chi governa deve decidere", "restare in empatia, non assecondare le pulsioni ma fare i conti con le esigenze dei cittadini" e "cercare persone competenti dove si ha facoltà di nomina". Per una donna è più difficile fare il sindaco, secondo Mancinelli: "questione di tempo: la cura familiare è spesso sulle spalle delle donne". Il potere non è il "male" ma "capacità di incidere sulla realtà".