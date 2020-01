Marche, Epifania con sole, giù minime

Sarà un'Epifania con il sole su tutte le Marche. Ma le temperature minime sono date in diminuzione. È la previsione meteo del Centro funzionale multirischi della Regione. A partire dal pomeriggio di oggi il cielo andrà rasserenandosi. Domani e lunedì 6 gennaio sarà prevalentemente sereno, ma sono previsti possibili accumuli nuvolosi in zone collinari nella giornata di domenica con deboli piovaschi che assumeranno carattere nevoso sopra i 500 metri di quota nella parte meridionale della regione. Temperature minime da domani in diminuzione. Il mare resterà mosso, venti fino a diventare tesi lungo la costa nel giorno della Befana.