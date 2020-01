Investito mentre mette triangolo

Perde il controllo dell'auto, va contro il guardrail e mentre scende per posizionare il triangolo per segnalare l'incidente viene investito da un'altra auto, a seguire una serie di tamponamenti per un totale di otto vetture coinvolte e quattro persone ferite. E' una catena di incidenti quella avvenuta intorno alle 7:20 di stamane lungo l'Asse nord-sud di Ancona, probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato. Il ferito più grave è l'investito, un 59enne, trasportato da un'ambulanza della Croce Gialla al Pronto Soccorso di Torrette in codice rosso. Sempre a Torrette sono finiti anche gli altri tre feriti, in codice giallo. condotta da una donna. Sul luogo i vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118. Nelle prime ore della mattina ad Ancona sono stati segnalati vari piccoli incidenti causati dalle strade ghiacciate.