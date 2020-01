Gdf scopre 150 gr marijuana e hascisc

Insospettite dal comportamento di un ciclista, che alla vista della Guardia di finanza aveva dato segni di agitazione, le Fiamme Gialle di Civitanova Marche hanno approfondito i controlli, con l'ausilio di unità cinofile, arrivando a scoprire in due immobili del luogo (uno un casolare in campagna) nella disponibilità dell'uomo, un trentenne italiano 91 grammi di marijuana, 43 grammi di hascisc, 17 grammi di anfetamina suddivisa in 16 dosi, 251 semi di canapa indiana, 4 flaconi di fertilizzanti e stimolatori vegetali, un bilancino di precisione ed un coltellino. E' stato tutto sequestrato, insieme a 540 euro in contanti, rinvenuti nel portafoglio del civitanovese ritenuti provento di spaccio. Il trentenne è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, posto ai domiciliari.