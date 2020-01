Fugge alt Ps, si schianta contro Volante

Fugge all'alt della polizia e, dopo un inseguimento rocambolesco per le vie di Civitanova Marche, si schianta contro una Volante del Commissariato con un agente che rimane ferito. Protagonista un ventenne romeno, intercettato dagli agenti nel quartiere di San Marone mentre guidava la sua auto a forte velocità. All'alt è fuggito: dopo aver imboccato una via contromano, svoltando in via Cecchetti, si è scontrato con la vettura del Commissariato che lo tallonava e che, gravemente danneggiata, non ha potuto proseguire nell'inseguimento. Il 20enne è sfrecciato via facendo perdere le proprie tracce. Le immediate ricerche da parte della polizia, anche visionando le immagini della videosorveglianza, hanno consentivano di identificare il giovane, già noto per precedenti per ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, e per di più sottoposto un provvedimento restrittivo che lo obbligava a rimanere in casa di notte. E' stato arrestato e condotto nel carcere di Fermo.