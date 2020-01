Cc Ancona, +13% denunce violenze genere

Meno rapine e furti ma più casi di violenza domestica (+13% denunce violenze di genere) ad Ancona.

Sono dati rilevati dalla Compagnia di Ancona guidata dal magg.

Fabio Ibba. Nel 2019 i carabinieri di Ancona hanno denunciato 625 persone di cui 104 arrestate (15 per i reati di genere, 24 per fatti inerenti sostanze stupefacenti). L'attività della Compagnia - che comprende cinque stazioni (Centro, Principale, Brecce Bianche, Collemarino e Poggio), la Tenenza di Falconara Marittima e il Norm - ha consentito anche di sottoporre a sequestro conservativo un immobile del valore commerciale di circa 500mila e 1,2 kg di sostanza stupefacente. Segnalate alla Prefettura 57 persone per detenzione di droga per uso non terapeutico. Sono 4.967 le pattuglie impiegate e oltre 30mila i controlli: identificate 20.876 persone, 60 al giorno. Rilevati 114 incidenti stradali ed elevate 638 contravvenzioni al codice della strada: sanzioni per 200mila euro e 1.700 punti patente tolti. Al 112 circa 330 chiamate al giorno.