A Visso nuova 'piazza' per ripartire

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 24 DIC - Una nuova piazza commerciale, il recupero dell'ex scuola Camuzzi e la realizzazione del palazzetto dello sport per i giovani. Sono gli obiettivi che il sindaco Luigi Spiganti ha messo in cima alle priorità per alimentare la speranza che un giorno Visso, borgo terremotato dei Monti Sibillini, torni ad essere la "perla" dell'Appennino marchigiano. Spiganti parla all'ANSA dal salotto della sua casetta Sae. "Che Natale è questo? Sicuramente migliore di quelli finora vissuti dopo il sisma". "La ricostruzione del paese resta qualcosa di ancora molto lontano - spiega -, ma qualche piccolo passo in avanti è stato fatto e la comunità, malgrado le enormi difficoltà, sta ritrovando in parte alcune abitudini del passato e questo dà speranza". Il centro storico di Visso è ancora tutto "zona rossa" e il Comune ha pensato di ricreare un cuore commerciale e di ritrovo: "Stiamo realizzando un'area dove trasferiremo i negozi. Sarà anche un luogo di incontro per la popolazione che è tornata ad abitare a Visso".