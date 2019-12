Boeri, ricostruire secondo stili vita

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 18 DIC - "Ricostruire un paese che non c'è più significa ascoltare e capire i comportamenti e gli stili di vita dei cittadini e quindi provare ad avere una prospettiva che non sia quella di ricostruire l'identico ma l'autentico". Lo dice all'ANSA l'arch.

Stefano Boeri che, insieme a un gruppo di professionisti, firmerà la ricostruzione di Castelsantangelo sul Nera, borgo dell'Appennino marchigiano distrutto dal terremoto del 2016.

"Castelsantangelo - aggiunge - una volta ricostruito me lo immagino bellissimo ma anche come un esempio"; ricorda che "è il primo piano di ricostruzione che parte nelle Marche. Un paese che rinasce con una architettura di qualità nel rispetto di quello che è stato,- precisa Boeri - ma senza l'ossessione di rifare tutto in maniera identica, anche perché sarebbe impossibile".