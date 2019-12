A Macerata eccellenza per tumore ovarico

Azione, informazione e prevenzione per il tumore all'ovaio, un patologia che in otto casi dieci viene diagnosticata quando è in fase avanzata.

Azione, informazione e prevenzione sono le attività svolte da anni dall'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale provinciale di Macerata, diretta da Mauro Pelagalli, a cui la Regione ha riconosciuto l'attivazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per le donne affette da carcinoma dell'ovaio. Nel momento in cui ad una donna viene diagnosticato una cisti ovarica sospetta basta una telefonata dal medico di famiglia o dal ginecologo curante alla caposala del reparto e si avvia, in forma completamente gratuita e in tempi celeri (massimo 7-10 giorni), uno screening completo: valutazione ecografica, prechirurgica, colloquio psicologico e programmazione di esami di approfondimento.